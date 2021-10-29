На Одещині викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів з фонду соцвиплат

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В Одеській області правоохоронці викрили посадовців Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Білгород-Дністровської держрайадміністрації на розкраданні 5 мільйонів гривень бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Виплати оформляли на людей, які будь-коли отримували соціальну допомогу, без їх відома. Зараховувалися кошти на банківські картки для соціальних виплат, які виготовляли через "своїх" банківських співробітників", - йдеться у повідомленні.

Оперативники встановили, що працівниці районного управління соцзахисту населення та охорони здоров’я вносили недостовірні відомості до баз даних, виготовляли копії, необхідні для нарахування соцвиплат офіційних документів, та здійснювали незаконні нарахування.

Після призначення допомоги та затвердження виплатних відомостей, готівку в банкоматах знімала спільниця посадовців.

Під час 6 обшуків, проведених за адресами мешкання фігурантів, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та банківські картки з доказами протиправної діяльності.

Наразі трьом фахівцям управління соцзахисту та їх спільниці повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що у Києві викрили групу шахраїв, які здійснювали кур’єрські доставки, а отримувачів замовлення звинувачували у торгівлі наркотиками та вимагали гроші. При цьому їх спільники представлялися працівниками поліції й погрожували кримінальною відповідальністю.