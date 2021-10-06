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06 жовтня 2021, 17:38 2

Семенченко залишається під вартою – суд

06 жовтня 2021, 17:38 2
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Фото з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього нардепа Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні та керівництві воєнізованим збройним формуванням

Про це повідомляється на сайті суду, передає RegioNews.

Повідомляється, що 6 жовтня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 08 вересня 2021 року, якою задоволено клопотання слідчого Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області та продовжено відносно підозрюваного С. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 6 листопада 2021 року включно.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 8 вересня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, СБУ завершила розслідування "справи Семенченка".

Нагадаємо, ще 26 березня СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК.

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