У "червоній" зоні карантину Київ і 15 областей, а в "жовтій" залишилися тільки два регіони - МОЗ

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Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон. Так, до "червоної" зони карантину віднесено Київ та 15 областей, а у "жовтій" зоні залишається Кіровоградська та Закарпатська області

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Станом на 3 листопада, у "червоній" зоні знаходяться: Київ та Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська області.

У "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. "Жовта" зона є найменшою і включає лише Кіровоградську та Закарпатську області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 406 дітей та 421 медпрацівник.