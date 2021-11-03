В "красной" зоне карантина Киев и 15 областей, а в "желтой" остались только два региона - Минздрав
Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон. Так, в "красную" зону карантина отнесены Киев и 15 областей, а в "желтой" зоне остается Кировоградская и Закарпатская области
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
По состоянию на 3 ноября, в "красной" зоне находятся: Киев и Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.
В "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. "Желтая" зона является наименьшей и включает только Кировоградскую и Закарпатскую области.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 406 детей и 421 медработник.