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03 ноября 2021, 10:14 11

В "красной" зоне карантина Киев и 15 областей, а в "желтой" остались только два региона - Минздрав

03 ноября 2021, 10:14 11
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон. Так, в "красную" зону карантина отнесены Киев и 15 областей, а в "желтой" зоне остается Кировоградская и Закарпатская области

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По состоянию на 3 ноября, в "красной" зоне находятся: Киев и Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.

В "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. "Желтая" зона является наименьшей и включает только Кировоградскую и Закарпатскую области.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 406 детей и 421 медработник.

карантин госпитализация болезнь Минздрав красная зона

 
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