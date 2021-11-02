COVID в Україні: за добу виявили майже 20 тисяч нових випадків зараження і 700 смертей
В Україні за минулу добу зафіксували 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 263 дітей та 339 медпрацівників
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за 1 листопада зафіксували 700 летальних випадків, госпіталізували 3188 осіб, одужали 12 639 осіб.
Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Одеській (1908) області, Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і в Києві (1738).
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 955 693 осіб, з них одужали 2 454 737 осіб, померли 68 727 осіб.
Нагадаємо, за 31 жовтня в Україні виявили 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих-905 дітей та 111 медпрацівників.