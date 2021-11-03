В Украине за сутки умерли 720 больных COVID-19

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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 406 детей и 421 медработник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за 2 ноября зафиксировали 720 летальных случаев, госпитализировали 5935 человек, выздоровели 11 937 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в городе Киев (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 979 086 человек, из них выздоровели 2 466 674 человека, умерли 69 447 человек.

Напомним, за 1 ноября в Украине зафиксировали 700 летальных исходов, госпитализировали 3188 человек, выздоровели 12 639 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Одесской (1908) области, Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в Киеве (1738).