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02 листопада 2021, 18:11 34

Оприлюднено графік проведення ЗНО-2022

02 листопада 2021, 18:11 34
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Фото з відкритих джерел
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Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив графік проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році

Про це повідомляє пресслужба УЦОЯО, передає RegioNews.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 2 листопада 2021 року № 1166 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Відповідно до наказу, реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудуться за таким графіком: фізика - 23 травня; хімія - 26 травня; українська мова, українська мова і література - 31 травня; математика, математика (завдання рівня стандарту) - 3 червня; іспанська мова, німецька мова, французька мова - 6 червня; англійська мова - 7 червня; історія України - 10 червня; географія - 14 червня; біологія - 17 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

Як повідомлялося, раніше стали відомі дати реєстрації та проведення пробного ЗНО.

Також у вересні у Міносвіти анонсували зміни у ЗНО-2022.

ЗНО графік освіта УЦОЯО оцінювання

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