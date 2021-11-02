Обнародован график проведения ВНО-2022

Фото из открытых источников

Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО, передает RegioNews.

Приказом Министерства образования и науки Украины от 2 ноября 2021 года № 1166 утвержден календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2022 года. Согласно приказу, регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО до 1 марта 2022 года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Тестирования основной сессии ВНО-2022 состоятся по следующему графику: физика - 23 мая; химия - 26 мая; русский язык, украинский язык и литература - 31 мая; математика, математика (задания уровня стандарта) - 3 июня; испанский язык, немецкий язык, французский язык - 6 июня; английский язык - 7 июня; история Украины - 10 июня; география - 14 июня; биология - 17 июня.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.

Как сообщалось, ранее стали известны даты регистрации и проведения пробного ВНО.

Также в сентябре в Минобразования анонсировали изменения в ВНО-2022.