Ще кілька областей найближчими днями можуть перейти в "червону" зону: що відомо

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Волинська, Харківська та Тернопільська області вже цього тижня можуть потрапити до "Червоної" карантинної зони

Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, передає RegioNews.

"Є три регіони, які на цьому тижні можуть увійти в "червоний" рівень епіднебезпеки. Це Волинська, Харківська та Тернопільська області", - заявив він.

Крім того, Ганіченко додав, що якщо Черкаська область не візьме під контроль рівень захворюваності, то вже наступного тижня і цей регіон також увійде в "червону" зону.

Нагадаємо, за 1 листопада в Україні зафіксували 700 летальних випадків, госпіталізували 3188 осіб, одужали 12 639 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Одеській (1908) області, Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і в Києві (1738).