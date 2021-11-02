Еще несколько областей в ближайшие дни могут перейти в "красную" зону: что известно
Волынская, Харьковская и Тернопольская области уже на этой недели могут попасть в "красную" карантинную зону
Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, передает RegioNews.
"Есть три региона, которые на этой неделе могут войти в "красный" уровень эпидопасности. Это Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - заявил он.
Кроме того, Ганиченко добавил, что если Черкасская область не возьмет под контроль уровень заболеваемости, то уже на следующей неделе и этот регион также войдет в "красную" зону.
Напомним, за 1 ноября в Украине зафиксировали 700 летальных исходов, госпитализировали 3188 человек, выздоровели 12 639 человек.
Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Одесской (1908) области, Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в Киеве (1738).