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COVID в Украине: за сутки выявили почти 20 тысяч новых случаев заражения и 700 смертей
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02 ноября 2021, 08:44 113

COVID в Украине: за сутки выявили почти 20 тысяч новых случаев заражения и 700 смертей

02 ноября 2021, 08:44 113
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 263 детей и 339 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за 1 ноября зафиксировали 700 летальных случаев, госпитализировали 3188 человек, выздоровели 12 639 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Одесской (1908) области, Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в Киеве (1738).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 955 693 человек, из них выздоровели 2 454 737 человек, умерли 68 727 человек.

Напомним, за 31 октября в Украине выявили 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 905 детей и 111 медработников.

Минздрав коронавирус болезнь вирус госпитализация

 
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