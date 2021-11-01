Провели обшуки в Укргідроенерго та Укргідроенергобуді

Фото Київської міської прокуратури

Через масштабні фінансові махінації під час будівельних робіт на Дністровській ГАЕС у службових приміщеннях Укргідроенерго та Укргідроенергобуд провели обшуки

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2020 року між Укргідроенерго, Укргідроенергобуд та низкою підрядних організацій було укладено договори на проведення будівельних робіт на Дністровській ГАЕС.

Із метою розкрадання коштів підрядні організації, які виявилися афілійованими до підприємств-замовників, заносили недостовірні відомості до офіційних документів про обсяги здійснених робіт та їхньої вартості. Зокрема, внесли роботи, яких фактично не виконували, - йдеться в повідомленні.

Окрім того, для виведення коштів у "тіньовий обіг” укладали вдавані правочини на виконання робіт та надання послуг із фіктивними фірмами.

За попередніми оцінками фахівців, загальна сума виявлених порушень становить понад 60 млн грн.

Сьогодні, 1 листопада, правоохоронці провели обшуки за адресами офісних приміщень згаданих підприємств та вилучили: первинну бухгалтерську документацію, договори, "чорнові” записи та інші документи, - додають у прокуратурі.

Також для встановлення остаточної суми завданих державі збитків призначено низку судових експертиз.

Кримінальне провадження розслідують за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування.

Як повідомлялося, за інформацією СБУ, на модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 млн грн.