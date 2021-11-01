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01 ноября 2021, 18:54 11

Провели обыски в Укргидроэнерго и Укргидроэнергострой

01 ноября 2021, 18:54 11
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Фото Киевской городской прокуратуры
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Из-за масштабных финансовых махинаций во время строительных работ на Днестровской ГАЭС в служебных помещениях Укргидроэнерго и Укргидроэнергострой провели обыски

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение 2020 года между Укргидроэнерго, Укргидроэнергострой и рядом подрядных организаций были заключены договоры на проведение строительных работ на Днестровской ГАЭС.

С целью хищения средств подрядные организации, которые оказались аффилированными предприятий-заказчиков, заносили недостоверные сведения в официальные документы об объемах произведенных работ и их стоимости. В частности, внесли работы, которых фактически не выполняли, - говорится в сообщении.

Кроме того, для вывода средств в "теневой оборот” заключали мнимые сделки на выполнение работ и предоставление услуг с фиктивными фирмами.

По предварительным оценкам специалистов, общая сумма выявленных нарушений составляет более 60 млн грн.

Сегодня, 1 ноября, правоохранители провели обыски по адресам офисных помещений упомянутых предприятий и изъяли: первичную бухгалтерскую документацию, договоры, "черновые” записи и другие документы, - добавляют в прокуратуре.

Также для установления окончательной суммы нанесенного государству ущерба назначен ряд судебных экспертиз.

Уголовное производство расследуют по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование.

Как сообщалось, по информации СБУ, на модернизации Днестровской ГАЭС украли около 20 млн грн.

обыски прокуратура расследование хищение ГАЭС

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