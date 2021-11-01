11:00  01 ноября
Резников подал заявление на увольнение с должности главы Минреинтеграции
08:52  01 ноября
Киев официально перешел в "красную" зону: список ограничений
08:06  01 ноября
На Донбассе боевики 14 раз нарушали "тишину", травмирован боец ООС
UA | RU
UA | RU
01 ноября 2021, 10:21 300

В Украине за прошедшую неделю сделали больше прививок, чем за весь июнь

01 ноября 2021, 10:21 300
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За последнюю неделю октября в стране сделали 1 740 231 прививку против коронавируса. С начала вакцинальной кампании проведено 17 695 591 прививка

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшую неделю сделана 1 740 231 прививка! Для сравнения это больше, чем за весь июнь!",- говорится в сообщении.

С начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу - 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 449 818 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего сделана 17 695 591 прививка

Отмечается, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 905 детей и 111 медработников.

украинцы госпитализация Минздрав вакцинация прививка

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram