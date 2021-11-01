В Украине за прошедшую неделю сделали больше прививок, чем за весь июнь

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За последнюю неделю октября в стране сделали 1 740 231 прививку против коронавируса. С начала вакцинальной кампании проведено 17 695 591 прививка

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшую неделю сделана 1 740 231 прививка! Для сравнения это больше, чем за весь июнь!",- говорится в сообщении.

С начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу - 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 449 818 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего сделана 17 695 591 прививка

Отмечается, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 905 детей и 111 медработников.