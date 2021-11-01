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01 ноября 2021, 09:11 36

В Украине за сутки выявили почти 14 тысяч новых больных COVID-19

01 ноября 2021, 09:11 36
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 905 детей и 111 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за 31 октября зафиксировали 298 летальных случаев, госпитализировали 3 828 человек, выздоровели 5 885 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Одесской (1281), Харьковской (1227), Львовской (1166), Запорожской (895), Днепропетровской (867) областях и в Киеве (495).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 936 238 человек, из них выздоровели 2 442 098 человек, умерли 68 027 человек.

Напомним, более половины областей в Украине уже "красные", "желтые" остались только два региона. В "красной" зоне карантина находятся 15 областей.

коронавирус пандемия Минздрав госпитализация дети

 
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