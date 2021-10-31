Шкарлет розповів, у яких областях найбільше COVID-вакцинованих педагогів
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що двома дозами вакцини від COVID-19 в Україні вже щеплено понад 730 тисяч педагогічних працівників
За словами міністра, одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 87,3%, пише RegioNews з посиланням на заяву Шкарлета.
Шкарлет назвав також регіони-лідери за кількістю щеплених педагогічних працівників першою дозою вакцини від коронавірусу, серед яких: Миколаївська – 93,6%, Київська – 92,8%, Харківська – 92,5%, Донецька – 92,1% і Тернопільська області – 90,3%.
У МОН підкреслили, що показник вакцинованих педагогів у закладах вищої освіти (принаймні, однією дозою) наближається до 80%.
Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, коли в Україні видаватимуть довідки про протипоказання до COVID-вакцинації.
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