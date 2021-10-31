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31 октября 2021, 20:11 338

Шкарлет рассказал, в каких областях больше всего COVID-вакцинированных педагогов

31 октября 2021, 20:11 338
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Фото: Рixabay
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Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что двумя дозами вакцины от COVID-19 в Украине уже привито более 730 тысяч педагогических работников

По словам министра, одну дозу вакцины от COVID-19 получили 87,3% педагогов, пишет RegioNews со ссылкой на заявление Шкарлета.

Шкарлет назвал также регионы-лидеры за количеством привитых педагогических работников первой дозой вакцины от коронавируса, среди которых: Николаевская – 93,6%, Киевская – 92,8%, Харьковская – 92,5%, Донецкая – 92,1% и Тернопольская области – 90,3%.

В МОН подчеркнули, что показатель вакцинированных педагогов в учреждениях высшего образования (по крайней мере, одной дозой) приближается к 80%.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, когда в Украине будут выдавать справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации.

учителя Сергей Шкарлет вакцинация

 
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