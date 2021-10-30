Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера", яка розійшлася через флешмоб

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Соцмережа Facebook заблокувала відео національної академічної чоловічої хорової капели "Дударик" зі Львова, на якому співаки виконували відому пісню "Батько наш Бандера"

Про це Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" написала у Facebook, передає RegioNews.

Через скарги недоброзичливців наш допис та відео у Фейсбук на підтримку флешмобу "Батько наш Бандера” заблоковано! Оскільки "ФБ” вважає допис "образливим”, — йдеться в повідоменні.

На відео співаки виконували відому пісню "Батько наш Бандера”, яка останнім часом стала популярною завдяки флешмобу у мережі.

Відтак, оскільки соцмережа вважає допис "образливим”, хорова капела запросила переглядати відео на YouTube-каналі.

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