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23 серпня 2021, 14:17 172

Називав людей нацистами: в Одесі затримали іноземця з російською символікою

23 серпня 2021, 14:17 172
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У центрі Одеси затримали провокатора-іноземця у футболці з російською символікою

Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що сьогодні під час розгортання прапора України на Потьомкінських сходах чоловік поводився зухвало і провокував конфлікт з громадянами, які приєдналися до заходу. Чоловік говорив англійською мовою. При цьому ображав учасників патріотичного флешмобу, назвавши їх нацистами.

Не реагуючи на вимоги правоохоронців припинити хуліганство, чоловік намагався втекти, як тільки його запросили до відділення поліції.

В Одесі затримали провокатора у футболці з російською символікою / скріншот

Зараз він дає з цього приводу пояснення в територіальному відділі поліції. Відносно нього будуть складені протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) і 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі пам'ятник Дюку нарядили у вишиванку.

Одеса поліція адмінпорушення Україна іноземці

 
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