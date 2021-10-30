10:24  30 октября
COVID-29 в Украине: более 26 тысяч случаев за сутки
11:26  29 октября
С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки
17:50  30 октября
С начала суток оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским позициям
UA | RU
UA | RU
30 октября 2021, 13:16 328

Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", которая разошлась через флешмоб

30 октября 2021, 13:16 328
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Соцсеть Facebook заблокировала видео национальной академической мужской хоровой капеллы "Дударик" из Львова, на котором певцы исполняли известную песню "Батько наш Бандера"

Об этом Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла "Дударик" написала в Facebook, передает RegioNews.

Из-за жалоб недоброжелателей наше сообщение и видео в Фейсбук в поддержку флешмоба "Батько наш Бандера” заблокировано! Поскольку " ФБ "считает сообщение "оскорбительным", - говорится в сообщении.

На видео певцы исполняли известную песню "Батько наш Бандера", которая в последнее время стала популярной благодаря флешмобу в сети.

Следовательно, поскольку соцсеть считает сообщение "оскорбительным”, хоровая капелла пригласила просматривать видео на YouTube-канале.

Как сообщалось, в августе в Одессе задержали иностранца с российской символикой.

Facebook флешмоб блокировка песня

Facebook удалил более сотни аккаунтов, связанных со "Слугой народа"
07 мая 2021, 08:11
Кучер стал лидером по затратам на Facebook-рекламу в Харьковской области
22 сентября 2020, 13:11
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua