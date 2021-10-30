Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", которая разошлась через флешмоб

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Соцсеть Facebook заблокировала видео национальной академической мужской хоровой капеллы "Дударик" из Львова, на котором певцы исполняли известную песню "Батько наш Бандера"

Об этом Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла "Дударик" написала в Facebook, передает RegioNews.

Из-за жалоб недоброжелателей наше сообщение и видео в Фейсбук в поддержку флешмоба "Батько наш Бандера” заблокировано! Поскольку " ФБ "считает сообщение "оскорбительным", - говорится в сообщении.

На видео певцы исполняли известную песню "Батько наш Бандера", которая в последнее время стала популярной благодаря флешмобу в сети.

Следовательно, поскольку соцсеть считает сообщение "оскорбительным”, хоровая капелла пригласила просматривать видео на YouTube-канале.

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