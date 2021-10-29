Прем'єр озвучив кількість наявних доз COVID-вакцин в Україні

Фото з відкритих джерел

В Україні наразі є 9 млн доз вакцин проти COVID-19, ще майже 19 млн доставлять до кінця року

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу на Волині в рамках робочої поїздки, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

На цей час є 9 мільйонів доз на складах і в пунктах вакцинації, - зазначив Шмигаль.

Він додав, що до кінця року очікують поставку ще майже 19 млн доз вакцин.

Вакцинація, соціальна дистанція і дотримання маскового режиму у закритих приміщеннях рятують від пандемії, - сказав Шмигаль.

Він також закликав українців вакцинуватися і наголосив, що уряд не запроваджує локдаун і передбачає, що вакциновані громадяни навіть у червоних зонах практично не матимуть карантинних обмежень.

Глава уряду наголосив, що всі вакцини, які є в Україні, - безпечні та надійні.

Як повідомлялося, в Україні вже зроблено понад 17 млн COVID-щеплень.