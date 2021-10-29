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29 октября 2021, 17:26 4

Премьер озвучил количество имеющихся доз COVID-вакцин в Украине

29 октября 2021, 17:26 4
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Фото из открытых источников
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В Украине сейчас есть 9 млн доз вакцин против COVID-19, еще почти 19 млн доставят до конца года

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга на Волыни в рамках рабочей поездки, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В настоящее время есть 9 миллионов доз на складах и в пунктах вакцинации, - отметил Шмигаль.

Он добавил, что до конца года ожидают поставку еще почти 19 млн доз вакцин.

Вакцинация, социальная дистанция и соблюдение маскового режима в закрытых помещениях спасают от пандемии, - сказал Шмигаль.

Он также призвал украинцев вакцинироваться и подчеркнул, что правительство не вводит локдаун и предусматривает, что вакцинированные граждане даже в красных зонах практически не будут иметь карантинных ограничений.

Глава правительства подчеркнул, что все вакцины, которые есть в Украине, - безопасные и надежные.

Как сообщалось, в Украине уже сделано более 17 млн COVID-прививок.

Также Ляшко приказал провести клинические испытания двух новых COVID-вакцин в Украине.

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