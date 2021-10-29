Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізується - Ляшко

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Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, вже немає того "сніжного кому", який спостерігався на початку жовтня. Розрив між числом госпіталізованих і виписаних з лікарень скорочується

Як передає RegioNews про це під час засідання Конгресу регіональних і місцевих влад заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

"Позитивним в цій епідемії, зараз в цій хвилі є той факт, що у нас розрив між виписками і госпіталізаціями починає скорочуватися. Вже немає того "сніжного кому", який був на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень. Сьогодні ми бачимо, що в певних регіонах відбулася стабілізація на високих цифрах, але це не час, щоб розслаблятися. Це час для певного перепочинку, і ми повинні робити все можливе, щоб рятувати життя", - зазначив він.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це новий добовий рекорд інфікування COVID-19