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26 жовтня 2021, 09:02 127

В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу

26 жовтня 2021, 09:02 127
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, а 734 пацієнти померли. Серед нових захворілих - 1 414 дітей

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізували 2 939 осіб. Одужали 9 738 осіб, летальних випадків - 734.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255), Херсонській (1222) областях і в Києві (1135).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 803 159 осіб, з них одужали 2 390 112 осіб, померли 64 936 осіб.

Раніше повідомлялося, що на території України зафіксували поширення нової мутації коронавірусного штаму "Дельта", який вперше виявили у Британії.

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