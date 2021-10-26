В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу

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Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізували 2 939 осіб. Одужали 9 738 осіб, летальних випадків - 734.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255), Херсонській (1222) областях і в Києві (1135).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 803 159 осіб, з них одужали 2 390 112 осіб, померли 64 936 осіб.

Раніше повідомлялося, що на території України зафіксували поширення нової мутації коронавірусного штаму "Дельта", який вперше виявили у Британії.