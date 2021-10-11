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11 жовтня 2021, 09:29 517

Ляшко розповів про особливості COVID-штаму "Дельта" в Україні

11 жовтня 2021, 09:29 517
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Фото: з відкритих джерел
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Штам коронавірусу "Дельта", на який в Україні припадає 95% усіх виявлених випадків заражень, має певні особливості протікання, а нинішня хвиля COVID розпочалася раніше, ніж прогнозували у МОЗ

Як передає RegioNews, про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості "Дельти” на території України: інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень", - пояснив Ляшко.

За його словами, наразі серед лідерів за розповсюдженням вірусу в Україні великі міста - Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса. Крім цього, за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тисяч населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській та Донецькій областях.

Найближчою до "червоної" зони карантину є Херсонська область.

"Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях, і ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020-го року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілась” в новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні та південні області дають приріст... Зокрема, Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи із жовтого рівня, навіть у помаранчевий не потрапляла... Зараз вона одна із перших, яка може наблизитись до червоного рівня", - сказав міністр.

Як зазначає очільник МОЗ, нинішня хвиля заражень в Україні почалась раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020 року.

Раніше міністр Ляшко пояснив, що відмова від обов'язкової вакцинації від COVID-19 передбачатиме відсторонення від роботи.

Нагадаємо, останнім часом в Україні щодня реєструють в районі 16 тисяч нових випадків COVID-19.

коронавірус українці МОЗ Віктор Ляшко пандемія

 
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