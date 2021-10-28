В Запорожье продлили каникулы школьникам на неделю

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В школах города Запорожья, который в "красной" зоне эпидемической опасности из-за распространения COVID-19, снова на неделю продлили осенние каникулы

Об этом сообщил заместитель городского головы Запорожья Анатолий Васюк на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья снова продлены. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в городе, срок осенних каникул в запорожских школах продолжается до 7 ноября текущего года, — говорится в сообщении.

Такое решение приняли на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Запорожья.

Заместитель мэра Запорожья также отметил необходимость вакцинации.

Напоминаю, что вакцинация от COVID-19 была и остается самым действенным средством снижения уровня заболеваемости и уменьшения количества летальных исходов, - добавил Васюк.

Как сообщалось, 23 октября в Запорожье школьникам уже продлевали каникулы из-за ухудшения COVID-ситуации.