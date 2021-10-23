У Запоріжжі школярам продовжили канікули через погіршення COVID-ситуації
Міська влада Запоріжжя ухвалила рішення про продовження шкільних канікул на тиждень
Як повідомив заступник міського голови Анатолій Васюк, причиною стало погіршенням епідеміологічної ситуації в місті, пише RegioNews.
"Подовжено осінні канікули у закладах загальної середньої освіти Запоріжжя. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті, термін осінніх канікул у запорізьких школах подовжується з 23 по 31 жовтня поточного року", - написав він.
Нагадаємо, 23 жовтня столичних школярів також відправили на канікули.
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