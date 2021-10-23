У Запоріжжі школярам продовжили канікули через погіршення COVID-ситуації

Як повідомив заступник міського голови Анатолій Васюк, причиною стало погіршенням епідеміологічної ситуації в місті, пише RegioNews.

"Подовжено осінні канікули у закладах загальної середньої освіти Запоріжжя. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті, термін осінніх канікул у запорізьких школах подовжується з 23 по 31 жовтня поточного року", - написав він.