10:33  23 жовтня
В Україні знову понад 23 тис. нових COVID-хворих
10:54  23 жовтня
У Києві людина потрапила під потяг: затримується рух міської електрички
10:02  23 жовтня
Доба в ООС: окупанти 13 разів зірвали режим "тиші" й поранили двох наших бійців
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2021, 11:15 5

У Запоріжжі школярам продовжили канікули через погіршення COVID-ситуації

23 жовтня 2021, 11:15 5
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

Міська влада Запоріжжя ухвалила рішення про продовження шкільних канікул на тиждень

Як повідомив заступник міського голови Анатолій Васюк, причиною стало погіршенням епідеміологічної ситуації в місті, пише RegioNews.

"Подовжено осінні канікули у закладах загальної середньої освіти Запоріжжя. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті, термін осінніх канікул у запорізьких школах подовжується з 23 по 31 жовтня поточного року", - написав він.

Нагадаємо, 23 жовтня столичних школярів також відправили на канікули.

коронавірус карантин школа Запоріжжя канікули

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua