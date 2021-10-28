"Червоній" зоні карантину відповідають вже вісім областей, Київ поки "помаранчевий" - МОЗ

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У Міністерстві охорони здоров'я оновили карантинне зонування в Україні. Наразі "помаранчевій" зоні карантину відповідають Київ та 13 областей, ще вісім областей "червоні"

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Так, станом на 28 жовтня, ознаки "червоної" зони мають такі області: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області.

"Жовтими" в Україні залишаються тільки три області: Вінницька, Закарпатська та Кіровоградська.

Решта регіонів України відповідають "помаранчевій" зоні.

Раніше повідомлялось, що в Україні за минулу добу зафіксували 26 071 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 830 дітей та 477 медпрацівників.