"Красной" зоне карантина отвечают уже восемь областей, Киев пока "оранжевый" - Минздрав

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В Министерстве здравоохранения обновили карантинное зонирование в Украине. Сейчас "оранжевой" зоне карантина соответствуют Киев и 13 областей, еще восемь областей "красные"

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, по состоянию на 28 октября, признаки "красной" зоны имеют такие области: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области.

"Желтыми" в Украине остаются только три области: Винницкая, Житомирская и Кировоградская.

Остальные регионы Украины соответствуют "оранжевой" зоне.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 26 071 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 830 детей и 477 медработников.