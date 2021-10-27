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В МВД прокомментировали ситуацию с ошибками в санкционном списке СНБО
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27 октября 2021, 08:28 19

В МВД прокомментировали ситуацию с ошибками в санкционном списке СНБО

27 октября 2021, 08:28 19
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Фото: из открытых источников
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В Министерстве внутренних дел Украины считают, что пока нет подтверждения умышленного характера допущенных ошибок при внесении лиц к санкционным спискам Совета национальной безопасности и обороны Украины

Как передает RegioNews, об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире hromadske.

На сегодня у нас нет подтверждения преднамеренного характера указанных ошибок. В то же время указанный процесс продолжается. И время покажет", - сообщил он.

По его мнению, если будут выявлены лица, которые не должны находиться в этом списке, то МВД будут внесены соответствующие предложения по исключению указанных лиц из санкционных списков.

"Насколько она (ошибка в отношении Джамбулатова - ред.) была совершена умышленное или непреднамеренное - мы обязательно выясним", - заверил он.

Ранее сообщалось, что одной из ошибок в отношении санкционного списка СНБО, было внесение Рустама Джамбулатова с датой рождения его младшего брата Руслана, который встречался с народным депутатом Антоном Поляковым перед своей смертью.

Напомним, что по словам министра внутренних дел Дениса Монастырского из-за ошибок СНБО в санкциях против криминальных авторитетов уволено руководство департамента Нацполиции. Ошибки Министерства внутренних дел о включении 108 человек в список санкций СНБО "воров в законе" касались транслитерации.

МВД санкции СНБО ошибки расследование

 
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