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22 жовтня 2021, 08:53 182

На Харківщині горів приватний будинок: є загиблі

22 жовтня 2021, 08:53 182
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з відкритих джерел
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На Харківщині у селі Червоне у приватному будинку сталася пожежа, в результаті якої загинули 3 людини

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС

"22 жовтня о 1 год 03 хв. у с. Червоне Лозівського району в приватному житловому будинку виникла пожежа внаслідок якої загинули 3 особи. О 6 год. 58 хв. пожежу ліквідовано на площі 80 м2", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучалося 10 осіб та 2 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві через пожежу в багатоповерхівці в Святошинському районі загинули дві особи

пожежа ДСНС Будинок загиблі

 
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