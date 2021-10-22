На Харківщині горів приватний будинок: є загиблі

з відкритих джерел

На Харківщині у селі Червоне у приватному будинку сталася пожежа, в результаті якої загинули 3 людини

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС

"22 жовтня о 1 год 03 хв. у с. Червоне Лозівського району в приватному житловому будинку виникла пожежа внаслідок якої загинули 3 особи. О 6 год. 58 хв. пожежу ліквідовано на площі 80 м2", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучалося 10 осіб та 2 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві через пожежу в багатоповерхівці в Святошинському районі загинули дві особи