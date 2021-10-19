На Запоріжжі від вибуху водонагрівача серйозно постраждала жінка

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Мешканка міста Степногірськ Запорізької області отримала численні травми та потрапила до лікарні через вибух водонагрівача

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, 18 жовтня в оселі мешканки Степногірська вибухнув водонагрівач. З яких причин стався вибух та що призвело до несправності приладу - наразі не повідомляється.

Відомо, що 68-річна жінка серйозно постраждала. На місце інциденту викликали лікарів швидкої допомоги. У жінки діагностували відкриту черепно-мозкову травму, рану правої скроневої ділянки голови та закриту травму правого плеча. Ймовірно, під час вибуху прилад розірвало на шматки, а металічні уламки потрапили у постраждалу.

Наразі жінку госпіталізували. У якому вона стані та чи довго постраждалій доведеться пробути у лікарні - не відомо.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині стався вибух у житловому будинку.