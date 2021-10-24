У Харкові підпалили Lexus: автівка може належати топ-посадовцю прокуратури

Фото: ДСНС

В ніч на 24 жовтня у Слобідському районі Харкова згорів легковий автомобіль, що може належати одному з високопосадовців Генеральної інспекції Генпрокуратури

Як передає RegioNews, про пожежу повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

24 жовтня о 01:44 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Ньютона, 104 у Харкові. Горів легковик Lexus ЕS 350", - повідомляють рятівники.

За даними ДСНС, причиною пожежі є "занесення відкритого джерела запалювання ззовні", тобто підпал. Вогонь знищив всю передню частину автомобіля й пошкодив задню частину припаркованого поблизу легковика Skoda.

Водночас видання Police Control Ukraine повідомляє, що даний автомобіль належить родичам колишнього співробітника обласного управління СБУ, а нині заступника голови Генеральної інспекції Генпрокуратури Дмитра Калюжного.

У своїй податковій декларації чоловік вказав право керування автомобілем Lexus ES 350 2011 року випуску, власник якого - Олександр Калюжний.

Нагадаємо, раніше у Харкові вночі 15 вересня на автостоянці згоріли шість автомобілів.