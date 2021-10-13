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13 жовтня 2021, 11:33 168

На Одещині стався вибух у житловому будинку

13 жовтня 2021, 11:33 168
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Фото з відкритих джерел
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В Одеській області вночі 13 жовтня внаслідок спалаху газоповітряної суміші вибухнув житловий будинок

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС України.

Як стало відомо, подія трапилася близько 02:20 у селищі Велика Михайлівка. Там стався вибух у квартирі, що розташована на першому поверсі двоповерхового будинку. За даними рятувальників, загорілася газоповітряна суміш.

За попередньою інформацією, вибух стався через неправильне використання газового обладнання.

"Внаслідок події отримали термічні опіки господарка квартири та співмешканець. Постраждалих госпіталізовано до міської лікарні в стані середньої важкості. Внаслідок вибуху зруйновано міжкімнатну перегородку в квартирі, пошкоджена міжквартирна стіна, двері та вікна. Руйнувань несучих будівельних конструкцій не виявлено”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, нещодавно у Полтавській області в селі Хоружівка стався вибух у будинку. Внаслідок події постраждала жінка.

вибух Будинок Одеська область

 
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