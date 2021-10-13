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13 жовтня 2021, 10:16 226

В Україні запрацювали ще понад 20 камер автофіксації порушень ПДР

13 жовтня 2021, 10:16 226
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Фото з відкритих джерел
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В Україні з 13 жовтня збільшилася кількість камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

Як пише RegioNews, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що ще 23 комплекси вимірювання швидкості слідкуватимуть за водіями на дорозі. Щодо розташування, то вони працюватимуть на автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк та Львів, а також у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Рівненській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, що від 28 серпня на дорогах України запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР.

Водночас у поліції стверджують, що за період автоматичної фіксації ПДР кількість порушень зменшилася увосьмеро.

порушення ПДР дороги камери

 
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