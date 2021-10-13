В Україні запрацювали ще понад 20 камер автофіксації порушень ПДР

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В Україні з 13 жовтня збільшилася кількість камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

Як пише RegioNews, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що ще 23 комплекси вимірювання швидкості слідкуватимуть за водіями на дорозі. Щодо розташування, то вони працюватимуть на автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк та Львів, а також у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Рівненській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, що від 28 серпня на дорогах України запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР.

Водночас у поліції стверджують, що за період автоматичної фіксації ПДР кількість порушень зменшилася увосьмеро.