Для поліцейських розробили значки про COVID-вакцинацію - Монастирський
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що для патрульних поліцейських розробили значки, які будуть свідчити про вакцинацію проти COVID-19
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Поліцейські, коли роблять громадянам зауваження і просять дотримуватися режиму, часто отримують питання від людей, чи самі правоохоронці провакциновані. Тому, ми плануємо ввести певні значки для поліцейських, які б підтверджували цей факт", - сказав очільник правоохоронного відомства.
За словами Монастирського, вже понад 70% особового складу МВС отримали дві дози вакцини.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція та Служба безпеки України проводять спецоперації з виявлення підроблених довідок щодо ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів.