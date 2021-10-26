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26 жовтня 2021, 10:41 12

Для поліцейських розробили значки про COVID-вакцинацію - Монастирський

26 жовтня 2021, 10:41 12
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Фото: з відкритих джерел
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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що для патрульних поліцейських розробили значки, які будуть свідчити про вакцинацію проти COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Поліцейські, коли роблять громадянам зауваження і просять дотримуватися режиму, часто отримують питання від людей, чи самі правоохоронці провакциновані. Тому, ми плануємо ввести певні значки для поліцейських, які б підтверджували цей факт", - сказав очільник правоохоронного відомства.

За словами Монастирського, вже понад 70% особового складу МВС отримали дві дози вакцини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція та Служба безпеки України проводять спецоперації з виявлення підроблених довідок щодо ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів.

коронавірус перевірки МВС вакцинація Денис Монастирський

 
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