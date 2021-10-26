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26 октября 2021, 10:41 12

Для полицейских разработали значки о COVID-вакцинации - Монастырский

26 октября 2021, 10:41 12
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Фото: из открытых источников
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что для патрульных полицейских разработали значки, которые будут свидетельствовать о вакцинации против COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Полицейские, когда делают гражданам замечания и просят соблюдать режим, часто получают вопрос от людей, или сами правоохранители вакцинированы. Поэтому мы планируем ввести определенные значки для полицейских, которые бы подтверждали этот факт", - сказал глава правоохранительного ведомства.

По словам Монастырского, уже более 70% личного состава МВД получили две дозы вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел, Национальная полиция и Служба безопасности Украины проводят спецоперации по выявлению поддельных справок по ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.

коронавирус проверки МВД вакцинация Денис Монастырский

 
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