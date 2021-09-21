В Україні проходять рейди з виявлення липових COVID-довідок - Ляшко

Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція та Служба безпеки України проводять спецоперації з виявлення підроблених довідок щодо ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова".

"Якщо хтось з медичних працівників буде задіяний у цій схемі, не надійтесь ні на яку підтримку від Міністерства охорони здоров’я... Цього не може бути в той момент, коли ми всі налаштовані на протидію коронавірусної хвороби. Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й таким методом", - зазначив він.

За його словами, на найближчому засіданні уряду буде розглянуто проєкт змін до Кримінального кодексу, де підробка COVID-сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю.

Окрім того, Ляшко нагадав, що придбання таких довідок несе небезпеку. Люди, які з такими довідками потрапляють у реанімацію, дискредитують кампанію з вакцинації населення.