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26 октября 2021, 10:32 1069

Красную зону карантина расширили, в желтой четыре области - Минздрав

26 октября 2021, 10:32 1069
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В Украине по состоянию на 26 октября "красную" зону карантина расширили до восьми областей. В "желтой" зоне - вдвое меньше регионов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава

"Красная" зона

В зону с самыми жесткими ограничениями входят:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Сумская,

Херсонская,

Ровенская,

Николаевская.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что Львовскую, Житомирскую и Луганскую области также могут перевести в "красную" зону карантина. Также в Черкасской ОГА сообщили, регион может попасть в эту зону.

"Оранжевая" зона

В эту зону входит больше всего областей:

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская.

"Желтая" зона

Эта зона карантина стала наименьшей. В ней находится четыре области:

Полтавская,

Кировоградская,

Закарпатская,

Винницкая.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, а 734 пациента умерли. Среди новых заболевших – 1 414 детей.

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