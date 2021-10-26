Красную зону карантина расширили, в желтой четыре области - Минздрав
В Украине по состоянию на 26 октября "красную" зону карантина расширили до восьми областей. В "желтой" зоне - вдвое меньше регионов
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава
"Красная" зона
В зону с самыми жесткими ограничениями входят:
Днепропетровская,
Донецкая,
Запорожская,
Одесская,
Сумская,
Херсонская,
Ровенская,
Николаевская.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что Львовскую, Житомирскую и Луганскую области также могут перевести в "красную" зону карантина. Также в Черкасской ОГА сообщили, регион может попасть в эту зону.
"Оранжевая" зона
В эту зону входит больше всего областей:
Волынская область,
Житомирская,
Ивано-Франковская,
Киевская,
Луганская,
Львовская,
Сумская,
Тернопольская,
Харьковская,
Хмельницкая,
Черкасская,
Черновицкая,
Черниговская.
"Желтая" зона
Эта зона карантина стала наименьшей. В ней находится четыре области:
Полтавская,
Кировоградская,
Закарпатская,
Винницкая.
Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, а 734 пациента умерли. Среди новых заболевших – 1 414 детей.