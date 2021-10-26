Тотальний локдаун: Ляшко назвав умову введення по всій Україні

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За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні можуть ввести тотальний локдаун тільки за умови переходу всіх регіонів в "червону" зону карантину

Як передає RegioNews, про це глава МОЗ повідомив в ефір програми "Свобода слова".

Локдаун оголошується тоді, коли всі області переходять в "червоний" рівень епідбезпеки", - зазначив Ляшко.

За його словами, необхідно зробити все можливе для того, щоб уникнути тотальних обмежень по всій країні.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, чи можуть в Україні запровадити новий COVID-локдаун. Також раніше в парламенті заявили, що загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр Денис Шмигаль і уряд не планує.