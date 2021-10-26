09:02  26 жовтня
В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу
08:29  26 жовтня
В Україні поширюється нова мутація "Дельти": в РНБО назвали міста
08:06  26 жовтня
Доба на Донбасі: через дії бойовиків поранено двох бійців ООС
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2021, 10:04 321

Тотальний локдаун: Ляшко назвав умову введення по всій Україні

26 жовтня 2021, 10:04 321
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні можуть ввести тотальний локдаун тільки за умови переходу всіх регіонів в "червону" зону карантину

Як передає RegioNews, про це глава МОЗ повідомив в ефір програми "Свобода слова".

Локдаун оголошується тоді, коли всі області переходять в "червоний" рівень епідбезпеки", - зазначив Ляшко.

За його словами, необхідно зробити все можливе для того, щоб уникнути тотальних обмежень по всій країні.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, чи можуть в Україні запровадити новий COVID-локдаун. Також раніше в парламенті заявили, що загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр Денис Шмигаль і уряд не планує.

локдаун Віктор Ляшко карантин область МОЗ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram