Тотальний локдаун: Ляшко назвав умову введення по всій Україні
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні можуть ввести тотальний локдаун тільки за умови переходу всіх регіонів в "червону" зону карантину
Як передає RegioNews, про це глава МОЗ повідомив в ефір програми "Свобода слова".
Локдаун оголошується тоді, коли всі області переходять в "червоний" рівень епідбезпеки", - зазначив Ляшко.
За його словами, необхідно зробити все можливе для того, щоб уникнути тотальних обмежень по всій країні.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, чи можуть в Україні запровадити новий COVID-локдаун. Також раніше в парламенті заявили, що загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр Денис Шмигаль і уряд не планує.
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