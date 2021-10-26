Тотальный локдаун: Ляшко назвал условие введения по всей Украине
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине могут ввести тотальный локдаун только при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина
Как передает RegioNews, об этом глава Минздрава сообщил в эфире программы "Свобода слова".
Локдаун объявляется тогда, когда все области переходят в "красный" уровень эпидбезопасности", - отметил Ляшко.
По его словам, необходимо сделать все возможное для того, чтобы избежать тотальных ограничений по всей стране.
Напомним, ранее президент Зеленский рассказал, могут ли в Украине ввести новый COVID-локдаун. Также ранее в парламенте заявили, что общенационального локдауна премьер-министр Денис Шмыгаль и правительство не планирует.
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