В Украине новый рекорд смертности от коронавируса за сутки

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, а 734 пациента умерли. Среди новых заболевших - 1 414 детей

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2 939 человек. Выздоровели 9 738 человек, летальных исходов - 734.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255), Херсонской (1222) областях и в Киеве (1135).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 803 159 человек, из них выздоровели 2 390 112 человек, умерли 64 936 человек.

Ранее сообщалось, что на территории Украины зафиксировали распространение новой мутации коронавирусного штамма "Дельта", который впервые обнаружили в Великобритании.