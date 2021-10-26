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26 октября 2021, 09:02 130

В Украине новый рекорд смертности от коронавируса за сутки

26 октября 2021, 09:02 130
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, а 734 пациента умерли. Среди новых заболевших - 1 414 детей

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2 939 человек. Выздоровели 9 738 человек, летальных исходов - 734.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255), Херсонской (1222) областях и в Киеве (1135).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 803 159 человек, из них выздоровели 2 390 112 человек, умерли 64 936 человек.

Ранее сообщалось, что на территории Украины зафиксировали распространение новой мутации коронавирусного штамма "Дельта", который впервые обнаружили в Великобритании.

коронавирус госпитализация болезнь Минздрав дети

 
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