В Україні поширюється нова мутація "Дельти": в РНБО назвали міста

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На території України зафіксували поширення нової мутації коронавірусного штаму "Дельта", який вперше виявили у Великобританії

Як передає RegioNews, про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "Свободи слова на ICTV".

Наші науковці закінчили дослідження. Ми маємо підтвердження, що мутація "Дельти", яка почалася в Британії, вже є на території нашої країни", - повідомив Данілов.

Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

Я можу назвати міста: це Львів, Тернопіль, наша Західна Україна. Щобільше, він залазить (новий штам - ред.) до Києва", - заявив Данілов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що штам коронавірусу "Дельта", на який в Україні припадає 95% усіх виявлених випадків заражень, має певні особливості протікання, а нинішня хвиля COVID розпочалася раніше, ніж прогнозували у МОЗ.