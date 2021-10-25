09:02  25 жовтня
В Україні зафіксували майже 15 тисяч нових випадків COVID-19
08:29  25 жовтня
На Черкащині відправили під домашній арешт двійника кандидата від "Слуги народу"
17:41  25 жовтня
На Донбасі зафіксували чотири порушення, одного нашого бійця поранено
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2021, 18:56 286

У Києві випала з вікна COVID-лікарні і розбилася пацієнтка

25 жовтня 2021, 18:56 286
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З другого поверху вікна Київської міської клінічної лікарні №9, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, випала 60-річна жінка. Вона загинула на місці

Про це повідомила старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Зубрєва підтвердила, що 24 жовтня з вікна другого поверху лікарні випала 60-річна жінка.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство – ред.) ККУ з приміткою "самогубство", - сказала Зубрєва.

Як повідомлялося, 20 жовтня у Миколаєві з 9 поверху випала і смертельно травмувалась неповнолітня дівчина.

Раніше, у вересні у Запоріжжі чоловік випав з вікна й застряг на кондиціонері.

Київ поліція самоубивство лікарня

У Києві біля метро виявили тіло літньої жінки
25 жовтня 2021, 10:59
У Полтавській області хлопцю під час господарських робіт ледь не відірвало руку
25 жовтня 2021, 10:36
На Херсонщині у лісі знайшли повішеним поліцейського
25 жовтня 2021, 09:24
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua