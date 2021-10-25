У Києві випала з вікна COVID-лікарні і розбилася пацієнтка
З другого поверху вікна Київської міської клінічної лікарні №9, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, випала 60-річна жінка. Вона загинула на місці
Про це повідомила старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Зубрєва підтвердила, що 24 жовтня з вікна другого поверху лікарні випала 60-річна жінка.
Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство – ред.) ККУ з приміткою "самогубство", - сказала Зубрєва.
Як повідомлялося, 20 жовтня у Миколаєві з 9 поверху випала і смертельно травмувалась неповнолітня дівчина.
Раніше, у вересні у Запоріжжі чоловік випав з вікна й застряг на кондиціонері.
У Києві біля метро виявили тіло літньої жінкиВсі новини »
25 жовтня 2021, 10:59У Полтавській області хлопцю під час господарських робіт ледь не відірвало руку
25 жовтня 2021, 10:36На Херсонщині у лісі знайшли повішеним поліцейського
25 жовтня 2021, 09:24
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"