У Києві випала з вікна COVID-лікарні і розбилася пацієнтка

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З другого поверху вікна Київської міської клінічної лікарні №9, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, випала 60-річна жінка. Вона загинула на місці

Про це повідомила старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Зубрєва підтвердила, що 24 жовтня з вікна другого поверху лікарні випала 60-річна жінка.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство – ред.) ККУ з приміткою "самогубство", - сказала Зубрєва.

Як повідомлялося, 20 жовтня у Миколаєві з 9 поверху випала і смертельно травмувалась неповнолітня дівчина.

Раніше, у вересні у Запоріжжі чоловік випав з вікна й застряг на кондиціонері.