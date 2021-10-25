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25 жовтня 2021, 09:24 1900

На Херсонщині у лісі знайшли повішеним поліцейського

25 жовтня 2021, 09:24 1900
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Фото: з відкритих джерел
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У Херсонській області поблизу міста Олешки знайшли повішеним співробітника Управління патрульної поліції

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції області.

24 жовтня, близько 12:30 в територіальний підрозділ поліції м. Олешки звернувся 59-річний чоловік. Він повідомив, що під час прогулянки по лісу виявив тіло повішеного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, які виїхали на місце події, померлий - 32-річний співробітник Управління патрульної поліції в Херсонській області.

В ході огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Наразі відкрите кримінальне провадження, в рамках якого проводяться необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського. Також про подію повідомлено Державне бюро розслідувань.

Раніше повідомлялось, що у навчальному центрі "Десна", що знаходиться в Чернігівській області здійснив самогубство військовий-строковик. Йому залишався місяць до дембеля.

ліс смерть розслідування поліція Херсонська область

 
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