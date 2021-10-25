На Херсонщині у лісі знайшли повішеним поліцейського

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Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції області.

24 жовтня, близько 12:30 в територіальний підрозділ поліції м. Олешки звернувся 59-річний чоловік. Він повідомив, що під час прогулянки по лісу виявив тіло повішеного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, які виїхали на місце події, померлий - 32-річний співробітник Управління патрульної поліції в Херсонській області.

В ході огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Наразі відкрите кримінальне провадження, в рамках якого проводяться необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського. Також про подію повідомлено Державне бюро розслідувань.

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