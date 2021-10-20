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20 жовтня 2021, 13:21 415

У Миколаєві з 9 поверху випала і смертельно травмувалась неповнолітня дівчина

20 жовтня 2021, 13:21 415
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Фото: з відкритих джерел
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У Миколаєві на вул. Слобідська з 9-го поверху багатоквартирного будинку випала 15-річна дівчина. Дорогою до лікарні вона померла

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Одна з версій поліції - самогубство, причини та усі обставини смерті неповнолітньої наразі встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як того вимагає процедура у подібних випадках, за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство".

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі чоловік 20 вересня близько першої години ночі випав з вікна багатоповерхівки, але зачепився на кондиціонері.

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