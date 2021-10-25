09:02  25 жовтня
В Україні зафіксували майже 15 тисяч нових випадків COVID-19
08:29  25 жовтня
На Черкащині відправили під домашній арешт двійника кандидата від "Слуги народу"
08:06  25 жовтня
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу": стріляли із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2021, 10:59 1838

У Києві біля метро виявили тіло літньої жінки

25 жовтня 2021, 10:59 1838
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Біля метро Києва на станції "Дорогожичі" виявили тіло жінки. Нині на місці працюють правоохоронці

Поруч з тілом лежала жіноча сумка, пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал "dtp.kiev.ua" й видання "Сьогодні".

Зазначається, що померла - 80-річна жінка. У неї нібито в переході виникли проблеми з серцем, і вона померла

"...Тіло буде відправлено на експертизу, щоб встановити точну причину смерті", – йдеться у повідомленні видання.

У київському метро на станції "Дорогожичі" померла 80-річна жінка / t.me/dtpkievua

Нагадаємо, у Києві 23 жовтня людина впала під потяг міської електрички.

Київ метро смерть

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua