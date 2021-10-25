У Києві біля метро виявили тіло літньої жінки

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Біля метро Києва на станції "Дорогожичі" виявили тіло жінки. Нині на місці працюють правоохоронці

Поруч з тілом лежала жіноча сумка, пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал "dtp.kiev.ua" й видання "Сьогодні".

Зазначається, що померла - 80-річна жінка. У неї нібито в переході виникли проблеми з серцем, і вона померла

"...Тіло буде відправлено на експертизу, щоб встановити точну причину смерті", – йдеться у повідомленні видання.

Нагадаємо, у Києві 23 жовтня людина впала під потяг міської електрички.