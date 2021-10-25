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25 октября 2021, 18:56 194

В Киеве выпала из окна COVID-больницы и разбилась пациентка

25 октября 2021, 18:56 194
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Фото из открытых источников
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Со второго этажа окна Киевской городской клинической больницы №9, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, выпала 60-летняя женщина. Она погибла на месте

Об этом сообщила старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Зубрева подтвердила, что 24 октября из окна второго этажа больницы выпала 60-летняя женщина.

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство – ред.) УК с примечанием "самоубийство", - сказала Зубрева.

Как сообщалось, 20 октября в Николаеве с 9 этажа выпала и смертельно травмировалась несовершеннолетняя девушка.

Ранее, в сентябре в Запорожье мужчина выпал из окна и застрял на кондиционере.

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