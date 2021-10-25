В Киеве выпала из окна COVID-больницы и разбилась пациентка
Со второго этажа окна Киевской городской клинической больницы №9, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, выпала 60-летняя женщина. Она погибла на месте
Об этом сообщила старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
Зубрева подтвердила, что 24 октября из окна второго этажа больницы выпала 60-летняя женщина.
Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство – ред.) УК с примечанием "самоубийство", - сказала Зубрева.
Как сообщалось, 20 октября в Николаеве с 9 этажа выпала и смертельно травмировалась несовершеннолетняя девушка.
Ранее, в сентябре в Запорожье мужчина выпал из окна и застрял на кондиционере.
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