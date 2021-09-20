У Запоріжжі чоловік випав з вікна й застряг на кондиціонері
У Запоріжжі чоловік 20 вересня близько першої години ночі випав з вікна багатоповерхівки, але зачепився на кондиціонері
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на п’ятому поверсі на зовнішньому блоці кондиціонера перебуває чоловік. Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини дістались до потерпілого та спустили його на землю", - повідомляють у ДСНС.
Врятованим виявися 27-річний чоловік. Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині з вікна лікарні випала медик.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"