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20 вересня 2021, 11:07 1040

У Запоріжжі чоловік випав з вікна й застряг на кондиціонері

20 вересня 2021, 11:07 1040
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Фото: ДСНС
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У Запоріжжі чоловік 20 вересня близько першої години ночі випав з вікна багатоповерхівки, але зачепився на кондиціонері

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на п’ятому поверсі на зовнішньому блоці кондиціонера перебуває чоловік. Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини дістались до потерпілого та спустили його на землю", - повідомляють у ДСНС.

Врятованим виявися 27-річний чоловік. Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині з вікна лікарні випала медик.

Україна рятувальники ДСНС Запоріжжя співробітник

 
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