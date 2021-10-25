У Полтавській області хлопцю під час господарських робіт ледь не відірвало руку
У Полтавській області селі Весела Долина постраждав 18-річний хлопець, рука якого потрапила до механізму корморізки
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Головного управління ДСНС у Полтавській області.
На жаль, хлопець не міг самостійно вивільнитися, і на місце викликали рятувальників.
Фахівці вилучили руку потерпілого з корморізки і передали юнака медикам Глобинської ЦРЛ. Наразі стан потерпілого тяжкий.
За даними місцевого видання "Кременчуцькі новини", інцидент стався під час господарських робіт. 18-річний хлопець близько 05:30 допомагав матері на фермі і через власну недбалість його права рука потрапила до механізму корморізки.
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